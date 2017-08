Il Grischun ha anc adina da batter cun las consequenzas

Er diesch onns suenter la crisa da finanzas ha il Grischun da sbatter las consequenzas: e quai betg mo en il turissem, mabain era en il sectur da l’energia e da l’agricultura. Surmuntà las consequenzas ha fin ussa be l’industria, di Peder Plaz, il mainafatschenta dal Forum economic grischun.

Las consequenzas da la crisa da finanzas èn stadas fatalas per tscherts secturs en il Grischun. «Il martgà è prest dà ensemen sur notg», manegia il mainafatschenta dal Forum economic grischun per, Peder Plaz. El discurra da la vendita da chaschiel da muntogna grischun en la Germania ed en la Frantscha. Ina fiera ch’è dada ensemen, cura ch’igl euro è crudà dad 1.60 francs sin bunamain 1.20 francs il 2010.

In dals exempels che mussan, ch'èn il Grischun n’è betg mo il turissem stà pertutgà da las consequenzas da la crisa da finanzas, mabain er auters secturs sco l’agricultura, il sectur d’energia u er l’entir sectur da l’industria.

Cun in retard da dus onns

Propi sentì la crisa da finanzas, ha il Grischun per l’emprima giada il 2009, di il docent d'economia da la HTW a Cuira, Curdin Derungs. Quai cura che las pernottaziuns èn sa sminuidas ed ils exports tschessads zic a zic. «La situaziun en il sectur d’export era dentant ambivalenta», concluda Derungs. «Interpresas sco per exempel la Ems Chemie a Domat han be gì in onn cun svieutas pli bassas, fertant ch'autras interpresas, sco per exempel quellas en la branscha da la construcziun da maschinas, han duvrà pli ditg per surmuntar la crisa.»

20% damain pernottaziuns

Per il turissem ha la crisa pir propi cumenzà il 2010 cun la crisa d’economia e da l’euro ch’èn resultadas directamain or da la crisa da finanzas. Adina pli paucs giasts da l’exteriur han vulì vegnir en Svizra a far vacanzas. Uschia èn las pernottaziuns en il Grischun sa sminuidas ils ultims diesch onns per 20%, di Peder Plaz dal Forum economic grischun.

Betg anc surmuntà las consequenzas da la crisa

Surmuntà las consequenzas da la crisa hajan ins perquai, da principi mo en il sectur da l'industria, manegia Plaz. Quai che pertutga il sectur d'energia ed agricultura, na sajan ins anc ditg betg uschè lunsch. In per paucs indecis positivs ch'i va puspè ensi, vesa el dentant il mument tar il turissem.

