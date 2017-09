Il Grischun vul sa posiziunar en il turissem da sanadad

La finamira saja da mantegnair a lunga vista las structuras dal provediment da sanadad decentralas. Quai ha declerà il cusseglier guvernativ Christian Rathgeb.

Il Grischun vul sa posiziunar cun purschidas attractivas en il turissem da sanadad. Ord quest motiv ha il cusseglier guvernativ Christian Rathgeb preschentà il plan per la politica da sanadad dal chantun grischun. Entras la conscienzia per sanadad che creschia adina pli fitg dettia quai novas pussaivladads per ospitals ed auters interessents en il chantun da sa posiziunar sco center da cumpetenza per dumondas da sanadad.

Gudagnar pazients da cura

La finamira è da gudagnar dapli pazients da cura e reabilitaziun ord auters chantuns da la Svizra. Ed uschia era stgaffir dapli plazzas e scolaziun en il sectur da sanadad. Pazients ambulants e lur parents possian nizzegiar la purschida da l'hotellaria e da la para-hotellaria. Entras novas purschidas en il sectur preventiv possian ins procurar a manaschis turistics per dapli creaziun da valur.

RR novitads 11:00