Las Ovras Electricas Mesauc SA pon sanar il mir da fermada Isola. La regenza ha approvà la dumonda cun intginas pretensiuns e cundiziuns. Il mir da fermada Isola exista dapi il 1962. Dapi il cumenzament dals onns 70 sa defurmescha quel però vers la vart da l'aua pervi da tensiuns entras funtaunas da sulfat. Las Ovras electricas Mesauc SA vulan distgargiar las tensiun cun in tagl da fresa en in bloc da mir. Vitiers duain dus ulteriurs blocs vegnir perfurads per allontanar aua.

RR novitads 10:00