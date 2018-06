Chantun - Il mustgin-tigher ha sa chasà en Grischun

Las examinaziuns dal chantun dal 2017 mussan in maletg cler: Ils mustgins asiatics na sa derasan betg be pli e pli en il Grischun, els èn er gia sa chasads fix. Quai resulta dad ina communicaziun da l’uffizi per natira ed ambient chantunal.