Il pachet d'advent 2017 – la spachetada

Actualisà Mesemna, 20.12.2017, 15:43

Nora Baltermia

Cura avais Vus survegnì la davosa giada in regal da surpraisa? Durant l'advent survegn mintga di in auditur u in'auditura in pachet dal Radio Rumantsch. Vus pudais s'annunziar e nus tirain la sort.