En in dals dus novs films gioga Luisa la mussadra.

Luisa cuschina – quai è il titel dad in dals dus novs filmins ch'èn vegnids publitgads.

L'istorgia è part dal program da famiglia da la Lia Rumantscha cun il num «kidsfits», per ch'ils uffants emprendian tgunsch rumantsch. Uschia datti er las aventuras dals Babulins en tut ils idioms rumantschs. Las aventuras da la famiglia pon ins leger en cudeschs, mirar en videos u tadlar sco gieu auditiv. Plinavant datti er dapi circa in onn in'applicaziun da la famiglia Babulin per emprender rumantsch.

L'applicaziun è vegnida installada pli che 5'000 giadas, uschia pon ins propi di ch'ils «Babulins» han grond success.

Ils Babulins èn ina famiglia rumantscha (bab Arno e mamma Claudia) cun dus uffants (Nic e Luisa), in chaun (Lupo) ed in giat (Brutus). L'istorgia ha Flurina Plouda da la Lia Rumantscha scrit e per ils maletgs è Yvonne Gienal stada responsabla.

«Luisa cuschina» e «Luisa, la mussadra»

En collavuraziun cun la Lia Rumantscha ha RTR publitgà dus novs videos dals Babulins en tut ils idioms. En in filmin emprova la feglia Luisa da cuschinar ed en l'auter gioga ella la mussadra. Er ils animals da chasa Lupo e Brutus vegnan avant en las duas novas istorgias.

