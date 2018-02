Chantun - Ils candidats da la PCD èn «pronts per nov», il suveran er?

Cun il motto «Pront per nov» ha la PCD lantschà sia campagna per l`elecziun da la regenza. E la partida vul mirar, sche er il suveran è pront per nov: La PCD vul gudagnar enavos il sez ch'ella ha pers avant 20 onns.