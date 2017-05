Ils exots a la festa districtuala da chant a Maiavilla

24 chors èn stads da la partida a Maiavilla, tranter auter in sulet chor rumantsch, ed in chor cun bunamain 100 chantadurs e chantaduras.

Els èn loschs d'esser il sulet chor che chanta per rumantsch, dian il president dal chor rumantsch maschadà dal district Sargans e conturn Venanzi Casanova ed il dirigent Eugen Casanova. Dastgar preschentar duas chanzuns rumantschas ed uschia far plaschair al public saja bel. E chantar rumantsch para d'esser modern. Uschia crescha il chor ad in crescher. Annunziads eran els cun 27 persunas, chantà han dentant 35.

Pli pauc concurrenza

Mo ina giada sajan els sa participads ad ina festa da chant districtuala en intschess rumantsch, a Vella. Dentant chantian quels chors sin in auter livel. Els lessan restar sin il livel tranter bun e fitg bun en lur intschess.

In maletg impressiunant

Ils 89 chantadurs e chantaduras dal chor Madrisa da Claustra han strusch plaz sin la tribuna da la halla polivalenta a Maiavilla. Rolf Rauber, dirigent e president dal chor declerà il success cun la varietad dal chor e las structuras modernas. Il chor n’è betg pli in’uniun, mabain in chor da project, cun ina lunga pausa da stad. In chor da talas dimensiuns fetschia tschaffen, pervi dal bun tun. In dischavantatg haja el dentant, magari na chattian els strusch plaz en ina localitad.