Sper il triep dal Calanda savessi proximamain er anc dar ulteriurs, quai per exempel en il Grischun Central.

15 fin 20 lufs dumbra l'Uffizi chantunal da chatscha e pestga actualmain en il Grischun. In triep enconuschent è quel dal Calanda. I savess proximamain dentant anc dar ulteriurs. Sco il manader da l'uffizi Adrian Arquint di hajan ina femella ed in mastgel chattà la via en il Grischun Central e quels sajan er restads là. Ma betg mo en il Grischun Central datti pèrins mabain er en autras regiuns.

Triep sur Trin n'è betg confermà

Ch'i dettia in triep en la regiun da Trin n'ha Arquint betg pudì confermar. I saja dentant tgunsch pussibel ch'ils trais lufs pitschens ch'èn crudads giu las ultimas emnas en questa regiun sajan d'in nov triep da lufs.

