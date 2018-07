Tar l'emissiun vai per ir uschè svelt sco pussaivel tras il parcours. Per far quai dovri ina buna cundiziun e blera forza sco era inschign. Da gudagnar datti 100'000 francs per il candidat il pli svelt. Avant l'emissiun datti dentant castings ch'èn da dumagnar. Radund 250 persunas èn s'annunziadas.

Cuira sco suletta pussaivladad da trenar

Perquai è il parcours a Cuira tschertgà tar candidatas e candidats. Cunquai ch'il center a Cuira è il sulet da quel gener en Svizra, vegnan candidatas e candidats da l'entira Svizra a Cuira. Radund 250 candidats han dad ir tras diversas prerundas. Ils megliers vegnan lura en il final e pon cumbatter per il premi.

Format cun success internaziunal

L'emissiun dad action vegn dal Giapun ed ha gia gì grond success en ils Stadis Unids ed er en noss pajais vischin, la Germania. Cun «Ninja Warrios Switzerland» vegn il format uss er en Svizra, sin il chanal da televisiun privat TV 24. Lez aveva l'atun passà cumprà ils dretgs per far l'edicziun svizra.

Il mitos dals «ninjas»

Il Giapun è enconuschent per sias legendas da ninjas. Els avevan abilitads prest surnatiralas, forzas ed era ina controlla da lur corp extraordinaria. In ninja stueva pudair s'arranschar immediat en mintga situaziun ed era surmuntar corporalmain e mentalmain mintga situaziun. En l'emissiun pon ils candidats mussar questas abilitads.