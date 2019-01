Sin palancà naziunal han ils Verds gia ditg in pled en il chapitel da la politica. En la politica grischuna però èn els ina clera minoritad. «Nus avain daditg spetgà ch'ils giuvens vegnian activs e ch'i dettia novas forzas. Ils vegls vegnan adina be pli vegls», declera la suprastanta da la partida-mamma, Anita Mazzetta. «Perquai dovri novas forzas, ideas ed era ideals.»

Ina pussaivladad per experimentar

Anc han ils Giuvens Verds dal Grischun be 17 commembers. Ina partida giuvna saja necessaria, mintga partida haja la fin finala ina tala. «I sto era vegnir suenter nova glieud che ha la pussaivladad dad experimentar, politisar pli curaschus u frestg en la partida giuvna.» E la fin finala profiteschia era la partida-mamma dals giuvens: Ils pli vegls stoppian mintgatant sa sgarar cun ils giuvens. «Be uschia percurschain nus sche noss chantuns èn forsa daventadas in zichel radunds», remartgescha Anita Mazzetta.

Fundaziun durant campagna da votaziun

Che la fundaziun da la secziun giuvna è capitada gist uss, ha tenor il co-president Maximilian Christen dus motivs. Per l'ina saja quai in temp interessant curt avant la votaziun davart l'iniziativa cunter la construcziun dischordinada, lantschada dals Giuvens Verds. Per l'autra giaja simplamain meglier da far projects pli gronds sco uniun.

Foodwaste – in tema central

Il stausch per la fundaziun saja vegnids da la partida giuvna svizra, explitgescha la co-presidenta Isabelle Anrig. Els hajan era gia ina finamira concreta per il Grischun: «Nus vulain per exempel ch'i dettia ina purschida da menus vegetarics u vegans en las mensas.» Foodwaste è pia in dals temas che vegn a fatschentar els. Per las elecziuns naziunalas han ils Giuvens Verds dentant anc naginas ambiziuns.

