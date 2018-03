Ins di, ch'ils zains giajan durant la messa da gievgia sontga giu Roma. Davent da lura enfin la messa da la levada la sonda sontga taschan pia blers zains en vischnancas catolicas. Questa legenda n'enconuschan betg pli tuts ozendi. Intgins san bain ch'il betg tutgar stettia en connex cun la mort e levada da Cristus, ils detagls n'enconuschan els dentant betg.

Daco ston ils zains taschair?

Sch'ins va a la tschertga da raschuns daco ch'ils zains taschan u van a Roma avant Pasca sche chatt'ins differentas. Betg tutgar saja in simbol per malencurada ni era gigina per las ureglias. Auters din era ch'ils zains survegnian paun, café e latg giu Roma.

Er il plevon pensiunà Giusep Venzin ha ditg avant intgins onns envers RTR ch'i dettia bleras legendas en connex cun quest usit. Ils ins dian ch'ils zains prendian penetienza per ils tuns fallads ch'els han tutga durant l'onn u er ch'els s'entaupian cun auters zains a Roma e discurrian davart lur problems.

Co igl è exact cun il zains che van a Roma n'è pia betg dil tut cler. Cler è dentant ch'els turnan puspè la sonda sontga durant la gloria dalla messa.

RR actualitad 17:00