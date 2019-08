Var la mesadad dals implants da tir en Grischun n'han anc betg tschiffaballas artifizials. Per consequenza èn blers implants contaminads cun ils metals grevs toxics plum ed antimon. Actualmain sustegna la Confederaziun la sanaziun dad implants da tir contaminads cun pajar 40% dals custs. Per er vinavant survegnir questas subvenziuns, na dastga però a partir dal 1. da schaner 2021 betg pli vegnir sajettà en il terren.

Perquai propona la regenza al Cussegl grond da scumandar a partir dal 2021 stans da sajettar senza tschiffaballas artifizials. Mo uschia vegnia il Grischun a pudair profitar da subvenziuns da passa 4 milliuns francs per sanar il terren contaminà tar stans da tir, scriva la regenza.

RR novitads 11:00