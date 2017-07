In champ da battasendas quasi davant chasa

Ils battasendas Amedes Domat na van quest onn betg sco uschiglio en il Tessin u giu la Bassa en il champ, mabain be gist si Churwalden. Uschia vul ins cuntanscher ch'era dapli pitschens uffants ristgan da vegnir en il champ.

La plazza per campar e gist sur Churwalden, in pau en il guaud. Gnanc 20 kilometers davent da chasa. Qua fan ils diesch manaders ensemen cun 35 uffants in champ cun tendas. «Per ils «Wölflis», ils pli pitschens uffants tranter sis e diesch onns, è quai meglier da betg ir memia lunsch davent. Saja quai pervi dal viadi, ma era pervi da l’encreschadetgna, declera Selina «Iba» Cathomas. «Qua n'èn els betg lunsch davent da chasa e tuttina èsi betg gist uschia da strusch ch'els vesan a chasa.»

La decisiun da far in champ en vischinanza ha era auters avantatgs: Uschia èn ils custs da transport pli pitschens, ils transports da material n'èn betg uschè cumplitgads e tscherts manaders che san betg vegnir en il champ, san tuttina gidar ora parzialmain.

Proxima mesemna arrivan lura ils uffants. Sut il tema «Charlie und die Schokoladenfabrik» vegnan ils uffants a giudair differentas aventuras en il conturn da Churwalden. Il champ va fin ils 12 d’avust.

