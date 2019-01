In corpore a l'avertura dal WEF a Tavau

La regenza grischuna per il 2019.

Da la partida è uschia er il nov cusseglier guvernativ da la PS, Peter Peyer, ch'ha sez demonstrà cunter l'inscunter dals gronds da la politica ed economia mundiala. Ensemen cun l'ulteriur nov en uffizi, Marcus Caduff da la PCD, furma el la cumissiun da la regenza per il WEF. Surtut per Peter Peyer, ch'è responsabel per la segirtad al WEF a Tavau, è l'inscunter internaziunala ina sfida, perquai ch'el n'ha betg gì bler temp da sa preparar.

Ultra da quai vegnia era ina maioritad da la regenza a prender part al «Personality Dinner», la tscheina da gala dal Cussegl Federal, uschia ha infurmà Jon Domenic Parolini.

Il WEF cumenza ils 22 da schaner e dura fin ils 25 da schaner. Tranter auter vegn era il president american Donald Trump ad esser da la partida.

