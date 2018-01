In plus da 4,5% per l'hotellaria grischuna

Davent dal schaner fin il november 2017 han ils hoteliers grischuns pudì dumbrar bunamain 190'000 pernottaziuns dapli ch'en il medem temp dal 2016.

Enfin il november passà hai dà en il Grischun en total 4,39 milliuns pernottaziuns, bunamain 190'000 dapli che en il medem temp da l'onn precedent. Quai è in plus da 4,5%, sco l'Uffizi chantunal per economia e turissem communitgescha. Cun quai noda il Grischun bunamain il medem augment da pernottaziuns sco la media Svizra. Quella è tar in plus da 4,8%.

Il november è stà bun per ils hoteliers grischuns

7,5% dapli pernottaziuns che l'onn avant han ins pudì registrar en il Grischun per il mais da november. Tenor las cifras da l'Uffizi per economia e turissem chantunal è quai in augment da var 6500 pernottaziuns. Las differenzas regiunalas èn però grondas.

Il grond victur dal mais november è «Savognin Bivio Albula» che ha pudì registrar in plus da bunamain 122%. Tenor Patrick Casanova da l'Uffizi per economia e turissem dal Grischun n'è quai betg extraordinari, cunquai ch'i sa tractia da radund 500 pernottaziuns dapli. Tar talas cifras sajan las procentualas spert extraordinarias.

Festa da maruns ha gidà Bivio

Quest augment saja d'attribuir al hotel «Solaria» a Bivio. Quels hajan organisà ina festa da maruns ed hajan quatras gì chasa plaina durant trais emnas, declera il directur Gregorio Torriani.

Bravuogn Filisur e Mustér Sedrun perdan massiv

Cun in augment da 56% suonda la Val Poschiavo. Era sch' ins ha pudì nudar per il Grischun entir in plus – diversas regiuns han era pers. Dar en egl dattan oravant tut las destinaziuns Bravuogn Filisur, e Mustér Sedrun. Questas duas destinaziuns han pers varga 40%.

