In premi per la segirtad

Adrian Caviezel: In premi per la segirtad

Andrin Caviezel ha ina gronda fascinaziun per crappa u pli precis: per crudadas da crappa. Il fisicher che lavura dapi trais onns per la perscrutaziun da crudadas da crappa tar il SLF a Tavau, lavura mintga di per augmentar la segirtad en las cuntradas muntagnardas. Cun emprovas sistematicas e la rimnada da quellas datas adattescha el lur simulaziun pli e pli a la realitad. Quai cun la finamira d'in di pudair calcular per mintga costa tge che pudess capitar tut. Quai è ina innovaziun sin quel champ.

Gronda surpraisa per Andrin Caviezel

Sia lavur è la basa per ch'il chantun Grischun po definir zonas da privel e prender mesiraziuns necessarias ed uschia è sia lavur enorm impurtanta per il chantun muntagnard. Perquai vegn l'um da 34 onns ussa undrà cun in premi da promoziun – dotà a 20'000 francs. Per Andrin Caviezel ina gronda surpraisa e natiralmain in grond plaschair. I saja ina conferma che quai ch'el fa mintga di cun persvasiun saja er insatge impurtant per la societad.

