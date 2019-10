Duas giadas ad onn midain nus noss temp. La primavaira in’ura enavant e l’atun in’ura enavos. Per il corp dal carstgaun è quai in stress cunquai che nus crudain ord il ritmus quotidian.

Mintga davosa dumengia il mars e l’october vegnan las uras midadas. Quellas pitschnas midadas dad in’ura han dentant in grond effect sin noss corp. Nus avain numnadamain in'ura interna che sa disa a las cundiziuns quotidianas. Vegn quest ritmus dentant disturbà, datti in'influenza negativa sin il corp. Nus ans sentin stanchels, schlap u confus.

Durmir encunter effects negativs

Il professur da sien a l’Universitad da Basilea Christian Cajochen di che la midada da l’ura chaschuna ina sort «jetlag» tar ils carstgauns. Sco era tar in lung sgol, sto il corp pir sa disar. Normalmain cuzza quai in di u in zichel pli ditg. Cun durmir ora la damaun suandanta san ins far encunter als effects negativs.

La glisch da sulegl dat il tun

Tut en tut saja la midada d’ura l’atun damain influenzond che quella da la primavaira. La primavaira èn las uras cun sulegl suenter la midada pli curts. L'uman sa sentia dentant meglier sch’ils dis èn lungs sco durant l’atun nua ch’i è gia cler cura ch’ins leva.

RR actualitad 08:00