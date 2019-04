Sin in viadi tras l'entir uvestgieu da Cuira – pia sur Glaruna, Nossadunnaun, Altdorf, Stans, Sarnen e Wädenswil – avain nus empruvà da chattar or, quant bain ch'ils catolics e las catolicas enconuschan lur uvestgieu da Cuira. En il chantun Uri, nua che var 80% da la populaziun è catolica, savevan ils passants fitg bler sur da l'uvestg. Per part savevan els schizunt tgi che fiss stà l'uvestg da Wilhelm Tell – sche quel avess vivì. Qua ina survista dals catolics els singuls chantuns e quant pertschient da la populaziun ch'els fan or:

Il pli paucs pertschients catolicas e catolics dat quai en il chantun Turitg. Ma tuttina: er els han el quiz davart l'uvestgieu speculà bain, tge paja ch'il uvestg survegn. Quels a Sarnen, ch'èn quasi il pli lunsch davent da l'uvestgieu da Cuira (161 kilometers), n'enconuscha dentant betg uschè bain lur uvestg. Els han dentant er survegnì las dumondas las pli grevas.

