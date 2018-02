Pervia da las crudadas da crappa dals ultims 20 onns en il sectur da Mingèr ha la regenza approvà da prender mesiras. Cunquai ch'i regia sin quest traject er privel da lavinas possia mo ina gallaria proteger la via d'Engiadina suffizientamain cunter la crudada da crappa.

La gallaria vulan ins construir sur 60 meters. E per reducir il privel da lavinas supplementarmain vulan ins installar in indriz d'alarm. Per far segira la via d'Engiadina da crappa e lavinas prevesan ins ina summa da 4,2 milliuns francs.

