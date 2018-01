La fusiun da las redacziuns da la Südostschweiz e dal Bündner Tagblatt è in ulteriur mussament per la situaziun difficila en il mund da las medias, oravant tut da la pressa. Ina gronda surpraisa n’è quella fusiun dentant betg.

Il zenit da la pressa è gia dapi onns surpassà. Pli paucas lecturas e lecturs ed er adina pli paucs inserats sforzan las gasettas quotidianas da s'adattar ed optimar ils custs. Quai vul dir: reducir plazzas da lavur enstagl da crear novas plazzas, unifurmitad enstagl da diversitad, dependenza enstagl d'independenza.

La bainvulientscha dad in public fidaivel na tanscha betg pli per surviver. Ed era la generaziun «Netflix» na legia per (la) gronda part betg pli gasettas.

Il cas da la Somedia pon ins dentant era chapir sco appel per ina nova visiun per ina plazza da medias grischuna. I dovra in cler profil per mintga medium e per mintga chasa da medias. I dovra novas furmas e vias per infurmar la glieud. Ed i dovra visiunaris che van era vias betg popularas.

