Senza cuntravuschs ha il Cussegl grond decidì da furmar ina PUK che sclerescha l’affera da cartells en l’Engiadina. Part a questa cumissiun d’inquisiziun parlamentara fan mintgamai in deputà da mintga fracziun. Era in commember da la regenza ha il dretg da seser en la cumissiun.

La PUK vegn a sclerir la rolla da l’administraziun sco era da las autoritads chantunalas en questa affera. Fatg cleramain naufragi ha la proposta da la PPS, da vulair sclauder la regenza da la PUK. Cun 94 cunter 21 vuschs ha il Cussegl grond decidì da lubir a la regenza da far part a sesidas, numnadamain a questas, nua che la PUK fa interrogaziuns cun persunas pertutgadas ed er perditgas. Da las sesidas che la PUK discutescha e debattescha il cas è la regenza però sclaussa.

Che la cumissiun vegnia furmada era pauc dispitaivel. Gia avant la sessiun eran tut las partidas s'exprimidas per far ina tala cumissiun, dal reminent per l'emprima giada en l'istorgia dal parlament. Ils ultims dis hai dà blers discurs, tgeninas 5 persunas che duain far part a la PUK.

Commembers da tut las partidas grondas

Quellas 5 persunas fan part da la PUK:

Michael Pfäffli (PLD, San Murezzan), president

Beatrice Baselgia-Brunner (PS, Domat), vicepresidenta

Walter Grass (PBD, Urmein)

Livio Zanetti (PCD, Landquart)

Jan Koch (PPS, Igis)

