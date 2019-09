Uschia duain uffants tranter auter midar il pli tard suenter dus semesters en ina scola regulara ed uffants en la vegliadetgna da scolina duain direct ir en scolinas publicas. Il dretg fundamental sin furmaziun duai uschia esser pli impurtant ch'il status d'asil.

Locher Benguerel va en sin studis che demussian che l'integraziun saja centrala per pudair emprender in linguatg ed er per il svilup social dals uffants perquai ch'uffants emprendian da lur conturn. Pli baud che la sozialisaziun cumenzia e meglier che quai saja per il svilup dals pertutgads.

Mesadad dals uffants gia passa 2 onns en scola separada

Avant radund dus mais aveva il Schurnal regiunal da SRF rapportà che geniturs d'uffants fugitivs avevan reclamà. I giaja memia ditg fin ch'ils uffants pon midar en la scola regulara. Radund la mesadad dals 90 uffants da fugitivs ch'èn il mument en in center collectiv e van là a scola fan quai gia dapi passa dus onns. Er RTR aveva rapportà:

