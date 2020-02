L’Uffizi per industria, mastergn e lavur survegn in nov schef: La regenza grischuna ha nominà l’advocat Gian Reto Caduff sco nov manader da l’uffizi. El succeda a Paul Schwendener che va en pensiun. Caduff lavura dapi plirs onns per l’Uffizi per industria, mastergn e lavur e surpiglia la nova funcziun a partir da l’entschatta da settember.

Gian Reto Caduff ha 43 onns ed è creschì si a Pasqual. El ha studegià giurisprudenza a l'universitad da Turitg ed ha fatg la patenta d'advocat dal Grischun.

