Quatter Puschlavins han cumprà il center da cumpetenza per scrinarias a Poschiavo. Els veglian duvrar il stabiliment en l'avegnir sco center cultural e per occurrenzas publicas da la Val Poschiavo, ha ditg Emanuele Bontognali, in dals quatter indigens. Suenter be dus onns aveva il center da cumpetenza stuì serrar sias portas l'onn 2017. Quai perquai ch’ils students mancavan.

