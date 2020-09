Cun la marca «inhaft geschaffen» haja in'agentura da reclama creà ina nova cumparsa per ils products da praschun, scriva l'Uffizi chantunal per l'execuziun giudiziala. Il design mussia per tge che las praschuns grischunas stettian: qualitad, products individuals e creativs, regiunalitad sco era persistenza. Coc da la nova marca saja il messadi ch'ils products na sajan betg producids en libertad. I na duai betg bagatellisar – il num saja cler e sincer che na valiteschia betg ma che stettia per quai ch'i saja propi: «inhaft geschaffen»

Legenda: MAD, Uffizi per l'execuziun giudiziala

Lavur da praschuniers saja impurtanta

Il cudesch da dretg penal oblighescha praschuniers da lavurar, quai saja in'impurtanta part per il success d'in chasti penal, scriva l'uffizi. Cun activar entras lavurar vegnian las abilitads socialas e professiunalas dals praschuniers promovidas. Uschia vegnia la schanza sin ina vita senza ulteriurs chastis engrondida. La nova marca dettia ina fatscha a la lavur da praschuniers e la stimaziun ch'ella meritia – quai saja stà in dals giavischs da l'Uffizi per l'execuziun penala.

Ord l'archiv:

Il mars da quest onn han ils praschuniers dal Sennhof a Cuira pudì retrair la nova praschun da Cazas Tignez.