Per ils aderents sa tractia dad ina taxa sfurzada. Per ils adversaris è l'iniziativa in privel per la cuntrada mediala.

«Na ad in Grischun senza vusch». L'iniziativa che vul abolir las taxas da radio e televisiun e far fin a la finanziaziun publica da la SRG SSR ed ulteriurs 21 radios e 13 staziuns da televisiun, saja radicala e pericliteschia ils meds da massa independents e la democrazia directa. Surtut il Grischun patiss, è persvadì il comité grischun «Na a la No Billag» cun parlamentaris e persunalitads da tut las partidas.

Senza las taxas na dettia nagina purschida da radio e televisiun en tut ils trais linguatgs chantunals e per tut las valladas grischunas. I dovria bain ina debatta davart las medias futuras ed era davart la rolla e la purschida da la SRG SSR. Dentant na saja in gea a l’iniziativa betg la dretga via.

Arguments dals aderents da l'iniziativa

Per ils aderents da l’iniziativa No Billag è la contribuziun da radio e televisiun ina taxa sfurzada. Ils iniziants vulan che mintgin possia decider sez per tge emissiuns impunder quels daners. Privatisar ed economisar products da radio e televisiun è lur devisa. En il Grischun han la partida populara PPS e l’uniun d'artisanadi e mastergn dà or la parola gea a l’iniziativa No Billag.

Els na sajan betg encunter la SRG SSR. Quella dettia era cun in gea a l’iniziativa, èn els persvadids. Els disturba surtut l’imposiziun dubla che tutgia las interpresas. En il Grischun sajan passa 4’000 interpresas pertutgadas. Cun il cumenzament da l’onn 2019 ston sper mintga chasada era interpresas che fan dapli ch’in mez milliun svieuta pajar la taxa. Quai ha il suveran dentant gia approvà il 2015 cun la revisiun da la lescha da radio e televisiun (RTVG).

