Iniziativa vul reducir il dumber da deputads en il Cussegl grond

«Reducziun dal Cussegl Grond - 90 deputads èn avunda». Uschia sa numna la iniziativa che la Partida socialdemocrata dal Grischun ha lantschà. L’emna passada han ils deputads dal Cussegl grond ditg na ad ina moziun da la PS cun quest intent. Cun questa iniziativa spera la partida sin dapli success.

PS ha lantschà iniziativa «90 deputads bastan» 1:07 min, Actualitad video dals 6.9.2017

La finamira è simpla: La PS dal Grischun vul reducir il Cussegl grond sin 90 deputadas e deputads. Ils ultims onns haja il chantun Grischun modernisà sias instituziuns, quasi smesà il dumber da vischnancas, remplazzà districts, associaziuns regiunalas e circuls entras 11 regiuns e creà ina nova gulivaziun da finanzas. Ma sulettamain il Cussegl grond na saja betg pronts per refurmas, quai l'argument principal dals socialdemocrats.

Diversitad manca actualmein en il parlament Grischun

Che la diversitad manca en il Cussegl grond è in punct ch’è vegni discussiunà al di da partida da la PS Grischuna. En il Cussegl grond domineschian spezialmain umens pli passads. Quai è in punct che stoppia sa midar, argumentescha la PS. En il futur duvrain nus dapli giuvens e dapli dunnas en noss parlament chantunal, manegia il deputà, Jon Pult. Cun in parlament pli pitschen ed in sistem electoral pli gist avessan persunas giuvnas e dunnas en mintga cas meglras schanzas da vegnir elegidas.

