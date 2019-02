La Viafier retica ha preschentà sia nova furma da far sesidas «InnoTren». In char dal tren ch'ins po cudeschar sco stanza da sesidas ni scolaziun.

Or da Telesguard dals 31.01.2019.

L'«InnoTren» è in vegl char dal Glacier Express ch'è vegnì transfurmà en ina stanza da sesida. A partir dal favrer pon ins reservar quel per sesidas u scolaziuns. La finamira è da pudair concepir ideas innovativas en in'autra atmosfera ch'en in biro.

La stanza da sesida sin rodaglias è vegnida construida en collavuraziun cun la scola auta HTW Cuira e la firma d'innovaziun Zühlke. Perquai è il char era da reservar cun in moderatur da la HTW u da la Zühlke, che mainan tras la sesida e gidan da tschertgar novas ideas.

Maletg 1 / 4 Legenda: Il char «InnoTren» è vegnì introducì cun il tarpun cotschen. RTR, Anna Selina Quinter Maletg 2 / 4 Legenda: En il char chattan ins da tut ils meds per manar ina sesida. RTR, Anna Selina Quinter Maletg 3 / 4 Legenda: Co l'«InnoTren» è endrizzà dependa da la sesida. RTR, Anna Selina Quinter Maletg 4 / 4 Legenda: Las grondas fanestras na duajan betg distrair mabain inspirar. RTR, Anna Selina Quinter

Bunamain en l'entir chantun sin via

L'«InnoTren» po vegnir reservà per bunamain tut ils trajects da la viafier. Sulet sin il traject dal Bernina na dastga il char betg charrar perquai ch'el è memia lung e sin il traject tranter Cuira ed Arosa.

