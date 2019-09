Co statti cun las inscripziuns rumantschas sin las fatschadas dals museums a Cuira? – RTR ha fatg in giro inspectiv e stuì constatar: la banca fa meglier ch'ils museums.

Per curt temp aveva il Museum d'art dal Grischun a Cuira purtà il ses num tudestg vi da la fatschada dal nov bajetg. Ma cunquai ch'ins aveva emblidà las inscripziuns rumantschas e talianas ha er la tudestga stuì vegnir allontanada avant 3 onns. Co vesi or oz cun las inscripziuns dal Museum d'art e quant bain resguardan ils auters museums chantunals a Cuira la trilinguitad?

In giro tras la chapitala grischuna dat resposta e mussa: La banca fa meglier ch'ils museums.

