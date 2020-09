Il Grischun è in da quatter chantuns ch’ha instradà ina procedura cunter medis e medias che na sa tegnan betg vid la politica da corona uffiziala da la Svizra. Sco la NZZ am Sonntag scriva han las autoritads en ils chantuns Lucerna, Argovia, Son Gagl ed il Grischun tals medis sceptics en il visier.

A quels vegnia, tranter auter renfatschà, d’avair dispensà persunas da stuair purtar ina mascra da protecziun. E quai senza raschuns medicinalas.

Obligads da realisar mesiras da protecziun

Sch'i dat tar in medi il suspect ch'el na sa tegna betg vid l'obligaziun da realisar las mesiras da protecziun da corona, lura instradeschan las autoritads chantunalas ina procedura da surveglianza. Quests cas pon avair per consequenza in avertiment, ina reprimanda, ch'i vegn retratg al medi la licenza u perfin in scumond da lavurar.

Ord l'archiv