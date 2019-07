Dapi il 2008 è Kurt Bobst CEO da l'interpresa d'energia Repower ed era manader dal segment martgà. Cun success saja gartegià ad el da manar l'interpresa tras onns economicamain difficils sin il martgà d'energia, scriva la Repower en ina communicaziun a las medias.

La Repower è oz posiziunada uschia, ch'ins po guardar cun optimissem en il futur. Quai è in bun mument per surdar la responsabladad en auters mauns.

Bobst vegnia a bandunar l'interpresa il settember per ina nova orientaziun professiunala. Nua ch'el vegn a lavurar en futur n'è betg enconuschent.

Jau sun en discussiun cun differentas varts.

Roland Leuenberger surpiglia ad interim

A partir dal settember vegn Roland Leuenberger a manar la Repower ad interim. El è dapi il 2016 commember dal cussegl d'administraziun da l'interpresa d'energia e vala sco expert tar dumondas d'energia e finanzas. Tenor la presidenta dal cussegl d'administraziun Monika Krüsi enconuscha el bain la firma e saja uschia la meglra opziun.

Tschertga cumenza

La tschertga d'in successur cumenza il proxim temp. Tenor Monika Krüsi vul il cussegl d'administraziun dentant prender quella decisiun pass per pass. Surtut la funcziun dubla da Kurt Bobst – CEO e manader dal segment martgà – muntia ina sfida per chattar ina schliaziun optimala. Las proximas emnas vul il cussegl d'administraziun lavurar vi dad in profil da pretensiun per il successur.

