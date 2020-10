La «Switzerland Global Enterprise» è ina firma che cusseglia firmas che vulan far il pass en l'export. Philip Morger cusseglia mintg'onn radund 200 fin 300 firmas. Curaschi è tenor el in dals pli impurtants puncts, sch'ins vul ir cun la firma sur cunfin.

Las firmas stoppian er avair in cler plan, co ch'els veglian fitgar pe en l'exteriur. Sch'ins veglia ir cun l'agen product en l'exteriur, tuttina en tge branscha, saja d'avantatg sch'ins mettia al cumenzament in focus sin in pajais, declera l'expert per il martgà internaziunal. Per exempel in pajais, nua ch'ins ha gia tschertas relaziuns.