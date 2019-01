Quai che scolaras e scolars svizzers e da quellas e quels en auters pajais fan dapi radund in mais fan uss er ils da Cuira: Radund 150 scolaras e scolars èn ids sin via quest venderdi per protestar cunter la midada dal clima.

Ir sin via per il clima – uss er a Cuira

Legenda: Guardar il video Er a Cuira – giuvenils van sin via per ina meglra politica da clima . Durada 03:12 minutas.

Er a Cuira – giuvenils van sin via per ina meglra politica da clima

Il venderdi a las 11:00 èn sa chattadas radund 150 scolaras e scolars da la scola chantunala da Cuira sin l'Alexanderplatz per mobilisar cunter la midada dal clima:

Maletg 1 / 6 Legenda: Andrina Geller (17), gimnasiasta da Cuira e commembra dal comité d’organisaziun. RTR, Seraina Derungs Maletg 2 / 6 Legenda: Il clima en il center – la politica duai uss prender per mauns mesiras cunter il midament dal clima. RTR, Seraina Derungs Maletg 3 / 6 Legenda: Marc Andriu Carigiet (17) da Dardin va al gimnasi a Cuira. RTR, Seraina Derungs Maletg 4 / 6 Legenda: Ina scolara che s'engascha cunter il midament da clima. RTR, Seraina Derungs Maletg 5 / 6 Legenda: Svegliar la politica – giuvnas e giuvens vulan ch'i vegnian fatgas mesiras per proteger il clima. RTR, Seraina Derungs Maletg 6 / 6 Legenda: Radund 150 scolaras e scolars han demonstrà a Cuira. RTR, Seraina Derungs

En lur pleds han giuvnas e giuvens formulà lur pretaisas a la politica: Quella duai prender a mauns mesiras a favur dal clima avant ch’igl è memia tard.

En la politica datti dentant er da quellas persunas, che na fan betg l'ureglia da martgadant, sch'i sa tractia da politica da clima – anzi. Duas politicras han er visità ils giuvenils durant lur manifestaziun a Cuira. La cussegliera naziunala Silva Semadeni (PS/GR) e la commembra dal cussegl communal da Cuira Anita Mazzetta (Glista libra verda):

Sco a Cuira han demonstrà il venderdi er scolaras e scolars en autras citads svizras.

Inspiradas ed inspirads da Greta Thunberg

Dapi emnas van scolaras e scolars en diversas citads sin via cunter la midada dal clima. Ils giuvenils han sa laschà inspirar da la scolara svedaisa Greta Thunberg (16). La giuvna ha gì l'idea che scolars na duain betg ir a scola il venderdi, mabain demonstrar, enfin ch'insatge sa midia en la politica. Greta Thunberg fa quai dapi 22 emnas:

Greta Thunberg protestescha dapi 22 emnas , il link avra en ina nova fanestra

Dapi sia cumparsa a la conferenza dal clima a Kattowitz, nua ch’ella era sa defendida vehementamain per il clima, è la matta daventada in exempel per bleras scolaras e scolars.

L’emna passada ha Greta Thunberg annunzià da vulair ir al Forum mundial d’economia WEF a Tavau. Per far udir là sia vusch fetschia ella in viadi da 65 uras cun il tren, scriva ella via il servetsch da messadis curts Twitter.

Greta Thunberg annunzia da vulair ir al WEF , il link avra en ina nova fanestra

Cun sias admoniziuns als creschids haja la giuvna tutgà in gnerv dal temp, scriva SRF.

