La delegaziun ha survegnì in'invista da differentas interpresas che han da dumagnar sfidas spezialas durant la crisa da corona. Isabelle Moret e Hans Stöckli han tranter auter visità l'Ospital da l'Engiadin'Ota che ha tractà ils emprims cas da corona en il Grischun. Els han uschia survegnì ina invista impurtanta en la situaziun speziala dal center da sanadad alpin.

Il venderdi han las duas persunalitads fatg ina visita a differentas butias pitschnas en la citad veglia da Cuira. Els han discurrì cun las manadras d'ina fatschenta da vestgadira, d'ina fatschenta d'utensils da cuschina ed han visità ina butia da spezialitads.

Optimissem, dentant er tema

Ad Isabelle Moret, la pli auta Svizra, resta surtut la motivaziun ch'ella haja vis. La glieud haja mussà ch'ella saja innovativa ed emprova da far il meglier ord la situaziun. La tema d'in segund «lockdown» saja dentant anc adina denturn. In tal stoppian ins evitar, manegia ella.

Problems co schluccar mesiras da la Confederaziun

La delegaziun da la Confederaziun ha oz er visità il Museum d'art dal Grischun. Suenter ha gì lieu in discurs cun il president da la Regenza Christian Rathgeb e cun il president dal Cussegl grond Alessandro Della Vedova en la Chasa grischa. En quest rom èn vegnidas explitgadas las sfidas actualas per dumagnar la crisa da corona e discutadas las problematicas specificas per il chantun Grischun, per schluccar las mesiras da la Confederaziun.