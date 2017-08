Janom Steiner: «Nus avain superar questa crisa tant enavant bain»

La ministra da finanzas Barbara Janom Steiner è stada fatschentada cun la crisa da finanzas e sias consequenzas pli u main dapi ch’ella è vegnida elegida en la regenza grischuna il mars 2008. In temp intensiv ed intschert, nua che la crisa e sias consequenzas era savens il tema.

Ch’i pudess esser l’entschatta d’ina gronda crisa, ha Barbara Janom Steiner bain gia pensà cura che las aczias da las bancas grondas svizras han pers bler da lur valita. Che quella crisa vegnia dentant uschè gronda ch’ella pertutga a tala moda e maniera er il Grischun, n’haja ella lura betg anc pensà, sa regorda la ministra da finanzas dal Grischun. «Cura che la Confederaziun ha dentant stuì spendrar la UBS dal concurs il 2008, èsi dentant stà cler, che la dimensiun da la crisa è uschè gronda, ch’era il Grischun vegn ad esser pertutgà.»

Cavigelli fa quitads per l’economia

La crisa da finanzas è lura, pervia da ses effects negativs sin l’entira economia, bainprest er daventada in stedi tema en il Grischun. Uschia per exempel la fin dal 2008 en il Cussegl grond cura che Mario Cavigelli, lura anc deputà, ha vulì savair da la regenza co ch’i stat cun la stabilitad da la conjunctura economica en il chantun – tranter auter co ella giuditgescha las consequenzas da la recessiun economica a curta ed a lunga vista per l’economia grischuna u sch’i dovra mesiras chantunalas per stabilisar l’economia dal Grischun.

« Durmì mal avain nus pli probabel tuts, cura ch’i ha dà ils concurs dad interpresas, cunzunt quella da la Mayr Melnhof. » Barbara Janom Steiner

cussegliera guvernativa

Bunas finanzas han gidà

En il Grischun è la situaziun economica stada fin là anc buna, cunquai ch’ins aveva gia oravant prendì tschertas mesiras: uschia per exempel sbassà las taglias per las interpresas. «Dentant ins ha vesì che quai na tanscha betg, ed ha lura mess en il plan da finanzas, fitg autas investiziuns per sustegnair l’economia. Quai che saja stà pussibel, perquai che las finanzas sajan anc stadas en urden.

Fatg quai ch'è stà pussibel

En pli ha il chantun laschà far il schaner 2009 in monitoring da l’economia per avair dapli infurmaziuns co i va als differents secturs e branschas ed ha lavurà stretg ensemen cun las organisaziuns d’economia per avair las infurmaziuns baud avunda, per pudair prender las mesiras necessarias.

«Dentant ins sto bain era vesair, che las pussaivladads d’ina regenza chantunala d'intervegnir en talas crisa internaziunala, èn limitadas», di Barbara Janom Steiner. «Quai che stà pussibel, crai jau, avain nus fatg.» Uschia ch’ins haja pli u main era adina durmì bain. «Durmì mal avain nus dentant, pli probabel tuts, cura ch’i ha dà ils concurs dad interpresas, cunzunt quella da la Mayr Melnhof che manava la resgia gronda a Domat», sa regorda ella. Quai sajan bain stadas situaziuns difficilas.

« Jau schess, nus avain superar questa crisa, tant enavant bain. » Barbara Janom Steiner

presidenta da la regenza

Chatta bunas schliaziuns

Bain haja quai dà gronds problems en il Grischun cun tut las consequenzas da la crisa da finanzas. Dentant guardà enavos, avessia quai era pudì vegnir bler mender, dat la ministra da finanzas d’entellir. «L’economia è per exempel sa mussada fitg flexibla ed ins ha chatta bunas schliaziuns – era per firmas ch’eran dependentas da l’export. Nossa economia stat tant enavant bain.»

Ed era las finanzas sajan anc adina en urden, malgrà tut las consequenzas da la crisa da finanzas. Fin ussa hajan ins era pudì evitar in pachet da spargn – quai bain era grazia a la gulivaziun da finanzas tranter chantuns e Confederaziun.