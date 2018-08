Dus gidanters da ses team erien gist sil pass, cura ch' igl accident è chapita, declera Rainer Feldner. Tals hajan vis tut. «Jau sez sa chattava en la chamona. Nus avain udì sco l' aviun e sgulà pli datiers. Era ils motors tunavan - tut era normal.» Tuttenina haja lura dà in grond schlop. «Gl'emprim ils motors, lura il schlop e suenter in ruauss absolut. Jau hai savì ch'igl è capita insatge nausch.» La sonda vargada era la chamona occupada cumplettamain cun 15 osps. Era tals eran consternads. Tuts eran schoccai, trais dad els sajan perditgas ch'han vis datiers tge ch'è capità, uschia il guardiachamona.

Perditgas han fatg maletgs avant crudada

Ensemen cun quatter medis è Rainer Feldner immediat currì envers il vrac e ha alarmà las forzas da salvament. Silsuenter han las perditgas gì da respunder dumondas dal' examinaziun d'accidents d'aviun e a la polizia. Las duas perditgas dal team da la chamona sajan danovamain vegnids sgulads giu Flem per ina interrogaziun ed in protocol. «Els han anc fatg maletgs avant la crudada. Tals vul l' examinaziun d' accidents d' aviaziun sa chapescha vesair.» El saja schoccà, consternà, trists ed emprovia d'ir enturn cun quai ch'è capita, explitgescha Rainer Feldner. Gist perquai han las perditgas survegnì in numer da telefon dal care team, ch' è per il mument anc staziunads a Flem.

