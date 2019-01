cuntegn

Chantun - Jon Pult candidescha per omaduas chombras

A las elecziuns naziunalas l'october quest onn candidescha l'anteriur president da la PS grischuna per il Cussegl naziunal sco er per il Cussegl dals chantuns. Sco quai che la PS communitgescha saja quai ina premiera en il Grischun. Anc mai haja dà ina candidatura per omaduas chombras.