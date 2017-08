Jon Pult vul politisar en Chasa federala

L'anteriur president da la Partida socialdemocratica dal Grischun vul s'engaschar en la politica naziunala. Jon Pult ha communitgà sin Twitter ch'el veglia suenter bunamain 15 onns en la politica chantunala e da citad, s'engaschar sin plaun naziunal.

Sursiglir cuntegn supplementar Jon Pult oriund da Sent

32 onns

istoricher

è stà set onns president da la PS grischuna

dapi 2010 en il Cussegl grond

dapi 2014 president da l'Iniziativa da las Alps

Perquai haja el communitgà a la suprastanza da la partida chantunala ch'el stettia a disposiziun per las elecziuns parlamentaras il 2019. Per il Cussegl grond na candidescha el betg pli.

Sch'i na gartegia betg il 2019 cun l'elecziun a Berna veglia el s'engaschar ordaifer il parlament. Er quai possia el s'imaginar bain, uschia Jon Pult vinavant.

500 vuschs han mancà per ir a Berna

Jon Pult ha gia candidà il 2015 per il Cussegl naziunal. Lura han be mancà ad el 500 vuschs. Il 2011 ed er il 2015 aveva el adina fatg il segund bler vuschs suenter la cussegliera naziunala Silva Semadeni.

Silva Semadeni ha confermà ad RTR ch’ella na veglia betg candidar per in'ulteriura legislatura. Sch’ella sa retira pli baud da ses uffizi sco cussegliera naziunala per far plaz a Jon Pult n'ha ella betg vulì commentar.

Warum ich 2018 nicht mehr für den Grossen Rat kandidieren: https://t.co/lK4qI2HtW8 — Jon Pult (@jonpult) 3. August 2017

