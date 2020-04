cuntegn

KMUs en temp da corona - L'agid da chantun e Confederaziun è svelt e bun

Pervi dal coronavirus èn bleras fatschentas serradas, ils custs fixs curran dentant vinavant. Quai è in grond problem per KMUs, pia interpresas pitschnas u mesaunas. Per che l’economia na pateschia betg pon fatschentas dumandar per lavur curta u era per credits senza tschains.