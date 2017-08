Kunz chala sco schef da fracziun da la PLD grischuna

A l'inscunter da la fracziun da la PLD grischuna ha il schef da fracziun Rudolf Kunz da Cuira annunzià da sa retrair suenter la proxima sessiun d’avust da quest post. Era ha la fracziun da la PLD decis da sustegnair la refurma da la lescha da tgira.

L’inscunter da la fracziun da la PLD è stà a Savognin. En preschientscha dal cusseglier guvernativ Christian Rathgeb ha la fracziun discutà en emprima lingia la revisiun totala da la lescha chantunala da tgira. Suenter lungas discussiuns ha la fracziun decis da sustegnair la refurma, scriva la PLD.

Trais candidats per successiun da Kunz

Plinavant ha il schef da la fracziun Rudolf Kunz annunzià da sa retrair suenter la sessiun da l’avust da quest post. Suenter tschintg onns saja temp per ina midada per pudair dar novs impuls, vegn Kunz cità en la communicaziun da la PLD. Gia trais candidatas e candidats han annunzià lur interess per il post da schef u scheffa da fracziun: Angela Casanova (Domat), Vera Stiffler (Tavau) e Martin Wieland (Tumein). Tuts trais sesan dapi il 2010 en il Cussegl grond. Fin ils 25 d’avust pon vegnir inoltradas candidaturas. L’elecziun è alura ils 30 d’avust.

