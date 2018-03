Passa 600 unfrendas han survegnì cussegls dal post da cussegliaziun per l’agid a victimas dal Grischun l’onn passà – in nov record da cussegliaziuns.

En tut tar 618 cas actuals ha il post chantunal cusseglià victimas da violenza e persunas pertutgadas da mesiras repressivas per motivs da provediment. Vitiers hajan els purschì cussegliaziuns curtas per telefon a radund 100 pertutgads e persunas dal fatg, communitgescha l’Uffizi dal servetsch social chantunal.

Dals 522 pertutgads da violenza ch’han survegnì cussegls, èn 59% stads unfrendas da blessuras corporalas. Mintga terza unfrenda ha patì da violenza sexuala.

Lieu da delict - savens a chasa

E passa 40% dals acts da violenza èn vegnids commess a chasa. E quai dal partenari (63%) u da la partenaria (4%), u d’in auter commember da la famiglia (33%). Tar 22 cas da violenza a chasa ha la persuna duvrà temporarmain in alloschi da protecziun u d’urgenza.

Era agid tar mesiras repressivas

Radund 100 pertutgads da mesiras repressivas per motivs da provediment han contactà il 2017 il post da cussegliaziun per l’agid a victimas, che serva sco post da consultaziun chantunal. Las persunas survegnan sustegn per tschertgar actas en collavuraziun cun l’archiv da stadi dal Grischun. Vitiers datti agid per dumandar ina contribuziun da solidaritad federala.

