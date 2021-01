L'aura mida

En il Grischun dal Nord datti anc in zic naiv l'avantmezdi. Fin quista saira èsi per gronda part sitg cun fasas suleglivas. En il sid dal chantun èsi oz detg sulegliv. En la muntogna buffa vinavant in ferm vent. Encunter questa saira vegn la naiv puspè. Era damaun naivi danovamain.

Navaglias en il chantun

Pervia da la naiv nova ch'i ha dà las ultimas 24 uras è il privel da lavinas creschì en l'entir chantun. Per gronda part sin stgalim 3, considerabel, sisum la Surselva sin stgalim 4, grond. Cunquai ch'i è da quintar cun ulteriura naiv la proxima notg vegn Ii privel da lavinas a crescher vinavant. Quai di Christine Pielmeier digl institut federal per la perscrutaziun da naiv e lavinas a Tavau, SLF:

Cun la blera naiv èsi da quintar proxima notg en il Grischun dal nord ed en la Surselva. Tenor l'SLF poi dar 50 u perfin 70 centimeters.