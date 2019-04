Cunzunt en ils sid da las Alps datti blera naiv. Sin ils pass e sin ils auts poi tenor Gaudenz Flury dad SRF Meteo dar enfin in meter e mez. Pli en il nord ch'ins è e pli paucs naiv ch'i dat. Uschia datti en il Grischun Central sur 1'000 meters sur mar tranter 30-50cm naiv. Scrottas poi dentant era dar enfin en la Val dal Rain.

L'intermezzo d'enviern è dentant in curt. Gia venderdi bun'ura vegni sitg en l'entir chantun ed il sulegl sa mussa adina pli savens. La fin d'emna èsi detg sulegliv e las temperaturas creschan puspè.

Privel da lavinas crescha

Cun il return da l'enviern crescha er il privel da lavinas, il link avra en ina nova fanestra. Uschia annunzia l'Institut federal per la perscrutaziun da naiv e lavinas a Tavau in privel grond da Tujetsch, sur la Val dal Rain enfin en l'Engiadin'Ota e las Valladas talianas. En il rest dal chantun vala in privel da lavinas considerabel, stgalim 3.

Impediments sin vias e binaris

il Pass Lucmagn e dal Güglia èn serrads per motivs da segirtad

a partir da las 18.00 è er il Pass dal Fuorn serrà

per ils pass Malögia, Bernina e Fuorn vala in obligatori da chadainas

la via tranter Preda e Bravuogn è serrada

sin l'Autostrada A13 tranter Roveredo e Tusaun vala in scumond da charrar per camiuns cun char annex

la gievgia circuleschan nagins trens sur il Pass Alpsu – quai pervia da privel da lavinas

