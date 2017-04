L'enviern turna anc ina giada

Ils proxims dis èsi da quintar en il Grischun cun relaziuns fitg invernalas. Cunzunt si en ils aults poi dar 50 cm fin in meter naiv nova.

L'avrigl 2017 ha propi purschì tut puncto aura: Chalurs, setgira, sulegl, naiv, plievgia, schelira - Propi l'entira paletta. Ed uss turna la naiv anc ina giada. I è da quintar cun relaziuns fitg invernalas cunzunt en ils auts, uschia Jürg Zogg, meteorolog tar SRF Meteo.

Scrottas da naiv fin en ils bass

Mesemna croda il cunfin da naiv, cunzunt en il nord sin 1'200 meters sur mar, gievgia e venderdi poi lu schizunt dar naiv fin 800 meters. En il sid resta il cunfin da naiv in zic pli aut, uschia Jürg Zogg. Scrottas poi dentant dar fin en la val dal Rain. Las grondas massas da naiv èn dentant da spetgar en il sid. Er pass pon tut tenor vegnir serrads manegia il meteorolog. Cunzunt sin ils pass dal Malögia, dal Bernina u dal Güglia èsi da quintar cun blera naiv.

Fin in meter naiv nova

En Valragn, Surses ed en Engiadin’Ota poi dar tranter 1'500 e 2'000 meters sur mar 50 centimeters fin in meter naiv nova. En las autras regiuns èsi dentant er da quintar sin quella autezza cun 30 fin 60 centimeters naiv nova. E venderdis poi er en la Val dal Rain dar ina pitschna cuverta da naiv, uschia Jürg Zogg

Betg extrem extraordinari

Tenor il meteorolog n'è quai dentant betg uschè extraordinari. Durant l'avrigl saja en general adina puspè da quintar cun capriolas e quai en domaduas direcziuns. Pia i po far in zic stad cun temperaturas enturn 25 grads ni er enviern cun naiv e scheliras. Per exempel ils 15 d'avrigl 1999 haja quai da a San Bernardino entaifer 24 uras 130 centimeters naiv nova. U era ils 19 d'avrigl 2013 haja quai dà 74 centimeters naiv nova a Beiva. La raschun per quai saja ch'i vegnia savens durant l'avrigl nà dal sid aria umida, quella tegnan las alps si ed ella sa svida lura per lung las alps e lura vegnian adina puspè grondas massas da naiv ensemen.

RR actualitad 11:00