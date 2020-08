Els hajan ponderà e discussiunà bain tut las variantas entaifer la direcziun, uschia il nov rectur da la Scola chantunala grischuna, Philippe Benguerel. Decisivas sajan la finala stadas las prescripziuns federalas e chantunalas. Tranter auter:

garantir in onn da scola regular cun uschè paucas excepziuns ed instrucziuns sin distanza sco pussaivel

la pussaivladad d'introducir sin il stgalim da gimnasi in obligatori da mascras sche la distanza na po betg vegnir garantida.

Applitgà sin la situaziun da la Scola chantunala grischuna, hajan lura diversas circumstanzas manà a la decisiun per in obligatori da mascras quasi total – sper las reglas enconuschentas da lavar ils mauns, dischinfectar u dar aria en stanza. Tenor Philippe Benguerel èn ils arguments centrals ils suandants:

La grondezza: La Scola chantunala haja cun passa 1'200 persunas che sa movian mintga di sin il campus ina responsabladad envers la societad. Er perquai ch'i stettia davosvart almain anc ina giada tantas famiglias che fissan er pertutgadas.

La Scola chantunala haja cun passa 1'200 persunas che sa movian mintga di sin il campus ina responsabladad envers la societad. Er perquai ch'i stettia davosvart almain anc ina giada tantas famiglias che fissan er pertutgadas. Influenza chantunala: Quai che capitia sin l'areal da la Scola chantunala, possia avair in'influenza en tut las regiuns dal chantun.

Quai che capitia sin l'areal da la Scola chantunala, possia avair in'influenza en tut las regiuns dal chantun. L'organisaziun: Perquai che la Scola chantunala porscha bleras pussaivladads d'eleger er en differentas linguas, sa midia la cumposiziun da las classas adina puspè ed i dettia bler moviment.

Perquai che la Scola chantunala porscha bleras pussaivladads d'eleger er en differentas linguas, sa midia la cumposiziun da las classas adina puspè ed i dettia bler moviment. Memia pauc spazi: Malgrà ch'il campus è grond, saja il spazi en las stanzas sco er en ils sulers memia pitschen per pudair garantir avunda distanza tranter las persunas.

Legenda: Tar tut las entradas da la Scola chantunala grischuna fa in tatgader attent sin l'obligatori da mascrina. RTR, Flurin Clalüna

Evitar da stuair instruir sin distanza

A maun da tut quels arguments hajan ins lura evaluà ensemen cun l'Uffizi da sanadad tge che capitass tar in cas d'infecziun. Qua saja sa mussà che la consequenza fiss ch'entiras classas cun per part 15 differents scolasts e scolastas stuessan ir en quarantina. Lura na fissi spert betg pli pussaivel da garantir l'instrucziun en scola. Quai na veglian els betg ristgar.

Er tar els saja numnadamain sa mussà cleramain che la distanza tranter buns e pli flaivels scolars saja vegnida in bun tant pli gronda durant l'instrucziun sin distanza. Quai ch'els hajan fatg durant il lockdown saja stà ina schliaziun d'urgenza, buna per quel temp. Ma per far quai anc ina giada e propi bain, duvrassi tenor Philippe Benguerel bler dapli preparaziun e tut in'autra organisaziun da l'instrucziun.

Legenda: Philippe Benguerel – il nov rectur da la Scola chantunala grischuna. RTR, Gion Gieri Flepp

«Inslas» senza mascra

I saja cler che purtar mascra durant l'entir temp saja stentus, uschia il nov rectur da la Scola chantunala. Perquai dettia er inslas cleramain definidas nua ch'ins po trair ora la mascra. In lieu perquai saja la medioteca u en la mensa durant magliar. Quai sch'ins sesa sin ils plazs definids nua che la distanza è garantida. Er or en il liber èsi lubì da trair ora la mascra. Ma er là stoppia la distanza dad 1,5 meters vegnir respectada.

Sport, musica e dissegn – er cun mascra

Qua dettia anc ils pli blers segns da dumonda, conceda Philippe Benguerel. Ma el è persvas che tras nizzegiar la pussaivladad dad ir en il liber ed ideas creativas saja er en quests roms pussaivel da porscher in'instrucziun adattada.