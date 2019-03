Las medias rumantschas lavuran en il futur maun en maun, vul dir, las privatas cun las publicas e viceversa. Per Markus Spillmann, l'expert che ha gidà da crear il concept da collavuraziun, pudess quest model far scola.

Markus Spillmann è schurnalist, anteriur schefredactur da la Neue Zürcher Zeitung e president dal cussegl da fundaziun dal cussegl da pressa Svizzer. Plinavant è el er stà l'expert che ha gidà da crear la FMR, la fundaziun medias rumantschas. Tenor el è la FMR in model che pudess er far scola en autras regiuns da la Svizra, in model che pudess mussar ad autras chasas da medias co ins pudess collavurar.

