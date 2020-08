cuntegn

La lescha da tgira è sut tetg - Il Grischun survegn 12 regiuns da sanadad

Deputadas e deputads dal Cussegl grond han approvà la revisiun da la lescha da tgira. Uschia valan ils medems territoris per ospitals, per chasas da tgira e da vegls e per la spitex. Uschia vul la regenza garantir in provediment da sanadad decentral.