La ÖKK vilenta ils apotechers

La cassa da malsauns ÖKK ha tramess a radund 5'000 clients ina brev che fa reclama da cumprar ils medicaments tar l’apoteca d’internet «Zur Rose». Ils apotechers èn vilentads da la brev e teman per lur existenza.

L’offerta da la cassa da malsauns ÖKK è empermettenta. En la brev fa ella reclama, ch’ins possia spargnar cun cumprar medicaments tar l’apoteca online «Zur Rose». I dettia enfin 10% rabat sin medicaments e quels che hajan in recept permanent survegnian in bon da 50 francs da la Migros.

Apotechers sa dostan

Pauc plaschair vi da questa brev han ils apotechers.

« Jau sun fitg trist e dischillusiunà da questa brev, perquai che sche blers clients nizzegian questa nova purschida, alura pudessan nus segir betg pli manar nossa apoteca. » Daniel Merz

manader da l’apoteca Son Mitgel a Savognin

E la fin finala na resultia per franc nagin respargn, sch’i na dettia en l'avegnir nagin’apoteca pli en las vals ed ils pazients stoppian ir per mintga bagatella tar in medi, ha ditg l’apotecher Daniel Merz.

Era il manader da l’apoteca Tomaschett a Glion, Filip Dumeni Nay n'ha nagin plaschair vi da la brev da la ÖKK: «L’emprim hai jau pensà che quai n’è betg fair, sche nus lavurain qua ed essan adina qua per ils clients, ed ussa vegn in’apoteca online che prenda davent a nus clients». El è persvadì che nagina apoteca da l’internet possia offrir las medemas prestaziuns sco las apotecas classicas, vul dir cussegliaziun persunala ed in servetsch spert cun grondas reservas da blers medicaments.

ÖKK vul infurmar transparent

La cassa da malsauns ÖKK na vesa nagin problem en la brev ch’ella ha tramess ad ina part da ses clients: «Nus na favurisain ni l’apoteca d’internet «Zur Rose» ni las apotecas classicas. Per nus èsi impurtant d’infurmar transparent sur dals avantatgs e dischavantatgs d'omaduas apotecas», ha ditg Bruno Schatz, il pledader da la ÖKK e manader da la partiziun communicaziun.

