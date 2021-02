La Magistraglia grischuna sustegna ils tests da massa voluntaris en las scolas. Ella pretenda però che l'obligatori da purtar mascras en scola, valia be uschè ditg che la situaziun da la pandemia pretendia quai urgentamain.

En ina communicaziun pretenda ella perquai da la regenza grischuna ch'ins duai uschè spert sco responsabel turnar enavos tar l'instrucziun senza mesiras da protecziun uschè severas. L'obligatori da mascras e las reglas da distanza sajan be da giustifitgar perquai ch'ins haja uschia pudì evitar che las scolas sajan vegnidas serradas durant il segund lockdown.

En la communicaziun fa l'uniun cler quant impurtant ch'igl è che las scolas restan avertas. Durant il lockdown en l'emprima unda hajan numnadamain betg tut ils scolars e las scolaras pudì suandar a moda adequata l'instrucziun. Perquai sustegna la Magistraglia grischuna ils tests da massa ed er ch'ina gronda part da la populaziun sa laschia vaccinar. Be in temp senza pandemia garanteschia in temp da scola gist e bun.